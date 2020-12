Borsa Tokyo chiude in rialzo, Trump ratifica piano aiuti contro Covid

Daniela La Cava 28 dicembre 2020 - 07:50

Chiusura in rialzo per la Borsa giapponese. A Tokyo l'indice Nikkei ha terminato la giornata di scambi in rialzo dello 0,74% a 26.854,03 punti mentre l'indice Topix ha guadagnato lo 0,48% chiudendo a 1.786,94 punti. In primo piano sui mercati la notizia che il presidente statunitense Donald Trump ha ratificato il nuovo piano di stimolo a sostegno dell'economia Usa (del valore di 900 miliardi di dollari) che prevede forme di assistenza federale alle famiglie, alle piccole imprese e agli operatori sanitari colpiti dalla pandemia di Covid-19. Trump ha anche firmato la legge sul finanziamento dello Stato federale, che impedirà la chiusura dei servizi pubblici (shutdown).A livello macro, per il Giappone delude il dato sulla produzione industriale che ha mostrato una flessione annua di circa il 3,4% a novembre.