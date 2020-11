Borsa Tokyo chiude in rialzo: +1,72% per il Nikkei

Daniela La Cava 4 novembre 2020 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Semaforo verde in chiusura per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,72% a 23.695,23 punti, mentre il Topix ha guadagnato l'1,26% a 1.628,20 punti. Il tutto in una giornata contrassegnata dall'attesa e dall'incertezza per l'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Con la vittoria in Texas, il presidente americano Donald Trump riduce lo svantaggio sullo sfidante Biden. Secondo Bloomberg, Biden si sarebbe aggiudicato 224 dei voti dei grandi elettori, e Trump 213. Saranno come sempre i grandi elettori a decidere il destino dell'America.