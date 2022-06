Borsa Tokyo chiude in rialzo: +1,19% per il Nikkei dopo corsa Wall Street

Finale di settimana in rialzo per la Borsa di Tokyo trainata dalla positiva chiusura di Wall Street. L’indice Nikkei ha terminato gli scambi in crescita di circa l’1,2% a quota 27.740,94 punti.

Ieri la Borsa americana ha chiuso in forte rialzo, guidata da due big a grande capitalizzazione come Tesla e Nvidia, dopo una sessione all’insegna dell’incertezza in vista dei dati occupazionali di maggio in uscita oggi pomeriggio. Nel dettaglio, il Dow Jones ha segnato +1,33%, o 435,05 punti, a 33.248,28 punti, mentre l’S&P-500 ha guadagnato 75,67 punti, o 1,85%, a 4.176,9 punti. Il Nasdaq Composite è balzato del 2,69% a 12.316,90 punti. Sotto la lente le dichiarazioni del vicepresidente della Federal Reserve (Fed), Lael Brainard, che si è soffermato sui prossimi passi della banca centrale Usa in tema di tassi. “Il rialzo di 50 punti base potenzialmente a giugno e luglio, dai dati che abbiamo oggi in mano, sembra un percorso ragionevole”, ha dichiarato alla Cnbc il vicepresidente Brainard.