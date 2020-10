Borsa Tokyo chiude in rialzo: +0,96% per il Nikkei

Daniela La Cava 8 ottobre 2020 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Per la Borsa di Tokyo la seduta odierna si chiude in rialzo. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in crescita dello 0,96% a 23.647,07 punti in una giornata dominata ancora una volta dal tema degli stimoli fiscali negli Stati Uniti.