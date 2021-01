Borsa Tokyo chiude in rialzo +0,67%. Risk on sull'azionario, bene Hong Kong e Shanghai

Laura Naka Antonelli 25 gennaio 2021 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,67% a 28.822,29 punti. L'Hang Seng della borsa di Hong KOng sale dell'1,9%, lo Shanghai Composite avanza dello 0,5%.I futures sul Dow Jones Industrial Average guadagnano 74 punti, indicando un balzo in apertura per l'indice di 91 punti. I futures sullo S&P 500 salgono dello 0,33%, quelli sul Nasdaq 100 dello 0,61%.L'azionario globale segnala un atteggiamento di risk-on. Sul fronte dei titoli di stato, i tassi sui Treasuries Usa decennali avanzano di 1 punto base all'1,096%.