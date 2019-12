Borsa Tokyo chiude in rialzo +0,47%, Shanghai +1,5% dopo rally Wall Street

Laura Naka Antonelli 17 dicembre 2019 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,47% a 24.066,12 punti. Forte il balzo della borsa di Shanghai, che avanza dell'1,5% circa. Hong Kong sale di oltre +1,2%. Il sentiment positivo è legato alle speranze che la guerra commerciale esplosa tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping 18 mesi fa possa davvero concludersi.Le controparti - come hanno annunciato entrambe lo scorso venerdì - hanno raggiunto un accordo sulla Fase 1, primo passo di una intesa più ampia volta a porre fine alla guerra dei dazi.I rialzi sull'azionario asiatico seguono i nuovi record testati da Wall Street, con il Dow Jones Industrial Average balzato di 100,51 a 28.235,89 punti, lo S&P 500 che ha fatto +0,7% a 3.191,45 e il Nasdaq Composite +0,9% a quota 8.814,23.L'indice dell'azionario asiatico ex Giappone, l'MSCI Asia ex-Japan index è avanzato dello 0,80% circa. Nota negativa Sidney, piatta con -0,04%, mentre Seoul ha guadagnato l'1,21%.