Borsa Tokyo chiude in lieve calo

Daniela La Cava 29 luglio 2019 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,19% a 21.616,80 punti. E' prevalsa una certa prudenza in una settimana che vede in primo piano numerosi appuntamenti di rilievo, tra cui la riunione della Fed, la ripresa delle trattaive tra Stati Uniti e Cina e i dati sul mercato del lavoro Usa.