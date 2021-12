Borsa Tokyo chiude in calo, ma segna un +4,91% sull'intero 2021

Daniela La Cava 30 dicembre 2021 - 08:37

La Borsa giapponese ha mandato in archivio in calo la seduta di giovedì, ultimo giorno contrattazioni del 2021 in Giappone, ma l'indice Nikkei ha registrato la sua chiusura annuale più alta dal 1989 e ha mostrato un rialzo del 4,91% sull'intero anno. In particolare, la seduta odierna è stata archiviata dall'indice Nikkei con una flessione dello 0,40% a 28.791,71 punti, mentre il Topix ha perso lo 0,30% a 1.993.07.