Borsa Tokyo chiude in calo: -1,5% per il Nikkei

Daniela La Cava 30 settembre 2020 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi con una flessione dell'1,5% a 23.185,12 punti. Gli investitori guardano al primo dibattito tra il presidente Usa, Donald Trump, e lo sfidante democratico Joe Biden, ma anche ai dati in arrivo dalla Cina. Sotto la lente in particolare l'indice Pmi manifatturiero stilato dalle società private China Caixin e Markit che è si è attestato a settembre a 53 punti rispetto ai 53,1 punti attesi.