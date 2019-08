Borsa Tokyo chiude in calo: -0,33% per il Nikkei

Daniela La Cava 7 agosto 2019 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha fermato le lancette a 20.516,56 punti, mostrando una flessione dello 0,33%. Sotto i riflettori del mercato ancora le mosse della Cina, e in particolar modo della banca centrale del Paese sul fronte valutario.