Borsa Tokyo chiude in calo

Daniela La Cava 2 ottobre 2020 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Anche la Borsa di Tokyo chiude in calo in una giornata dominata dalla notizia che il presidente Usa, Donald Trump, e sua moglie Melania sono risultati positivi al test del Covid. A Tokyo la giornata di scambi si è chiusa con il Nikkei che ha lasciato sul terreno lo 0,66% a 23.029,90 punti. Ieri il Tokyo Stock Exchange ha disposto lo stop al trading a causa di problemi tecnici al sistema. Intanto secondo quanto riportato dalla stampa il governo giapponese starebbe preparando nuove misure di stimolo per aiutare l'economia a riprendersi da una prolungata recessione aggravata dalla pandemia di coronavirus.