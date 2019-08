Borsa Tokyo chiude in calo

Daniela La Cava 6 agosto 2019 - 08:21

Chiusura in rosso per la Borsa di Tokyo dopo la debole seduta registrata da Wall Street in scia all'intensificarsi delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. L'indice Nikkei ha archiviato le contrattazioni con una flessione dello 0,65% a 20.585,31 punti, mentre l'indice Topix ha mostrato una contrazione dello 0,44% a 1.499,23 punti.