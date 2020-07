Borsa Tokyo chiude debole. Sentiment Asia positivo, contagiato da news vaccino Pfizer-BioNtech

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2020 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Azionario asiatico positivo, gli investitori continuano a scommettere su un vaccino contro il coronavirus, stavolta sviluppato congiuntamente dal colosso farmaceutico Usa Pfizer e dalla tedesca BioNtech.L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione debole, in rialzo di appena +0,11% a 22.145.96; meglio la borsa di Shanghai +1,50%; di Hong Kong +1,54%; di Sidney +1,48%, e Seoul +1%.Tornando a Pfizer-BioNtech le due società hanno definito positivi i risultati delle sperimentazioni che sono state condotte su 45 persone.A dodici partecipanti sono state somministrate due dosi da 10 microgrammi per 21 giorni; ad altre 12 due da 30 microgrammi per 21 giorni; altri 12 partecipanti hanno assunto una sola dose da 100 microgrammi il primo giorno; ad altri nove sono stati somministrati placebo.Pfizer ha comunicato che uno dei suoi quattro farmaci candidati come vaccini contro il coronavirus ha prodotto anticorpi necessari per l'immunità al virus, dopo 28 giorni, in tutti quei partecipanti a cui sono state somministrate due dosi di 10 o 30 microgrammi.Si tratta di dati ancora preliminari, ma il mercato si è fatto contagiare dall'entusiamo che ha colpito, in primis, Wall Street. I risultati dei test sono stati stati pubblicati su MedRXiv. Il vaccino in questione si chiama "BNT162b1".C'è da dire che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono più di 100 vaccini in fase di sviluppo, mentre il COVID-19 continua a colpire il mondo intero.Dai dati della Johns Hopkins University emerge che le persone infettate dal virus in tutto il mondo sono più di 10 milioni, a fronte di almeno 511.851 morti.Nuove ondate di contagi da coronavirus hanno costretto più di 12 stati americani a frenare l'allentamento delle misure di lockdown, in alcuni casi ripristinandole. Oggi, dal fronte macro Usa, verrà pubblicato il report occupazionale di giugno, che farà il punto della situazione sul mercato del lavoro americano.