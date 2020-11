Borsa Tokyo ancora in rialzo: Nikkei chiude a +1,73%

Daniela La Cava 5 novembre 2020 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta all'insegna dei rialzi per la Borsa giapponese sull'onda della positiva chiusura di Wall Street. Il tutto mentre le elezioni presidenziali americane non hanno ancora consegnato il nome del vincitore e nuovo presidente degli Usa tra Donald Trump e Joe Biden. In questo clima a Tokyo, la giornata è stata archiviata con l'indice Nikkei che ha guadagnato l'1,73% a 24.105,28 punti e con il Topix in crescita dell'1,36% a 1.649,35 punti.