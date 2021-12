Borsa Tokyo -2,13%, sell in Asia: tonfo petrolio -3,5% e paura lockdown da Omicron prevalgono su taglio tassi Cina

Laura Naka Antonelli 20 dicembre 2021 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

La paura di nuovi lockdown nel mondo per la veloce diffusione della variante Omicron, il tonfo dei prezzi del petrolio del 3,50% circa e l'annuncio sui tassi della People's Bank of China sono i fattori che stanno condizionando l'azionario globale.L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che il numero dei casi della nuova variante del Covid sta raddoppiando nell'arco di 1,5-3 giorni in quelle aree particolarmente colpite. In Europa, l'Olanda è entrata in lockdown nella giornata di domenica: il lockdown durerà almeno fino al prossimo 14 gennaio.In Asia l'indice Nikkei 225 ha chiuso la sessione in calo del 2,13; male anche la borsa di Seoul -1,74%, Sidney ha limitato i danni con una flessione dello 0,16%; Hong Kong arretra dell'1,90%, Shanghai fa -1%.Protagonista in Asia l'annuncio della People's Bank of China – banca centrale della Cina –, che ha tagliato il tasso di finanziamento loan prime rate (LPR) a un anno al 3,80%, rispetto al precedente 3,85%.Il tasso è stato tagliato per la prima volta dall'inizio della pandemia Covid-19. Il tasso a cinque anni è stato lasciato invariato al 4,65%.I tassi LPR sono i tassi di riferimento sui prestiti che vengono stabiliti mensilmente da 18 banche cinesi.Da segnalare che, nel corso della Conferenza annuale sull'economia organizzata dal governo di Pechino all'imizio di questo mese, i leader del paese hanno sottolineato che nel corso del 2022 l'attenzione sarà rivolta soprattutto alla stabilità.Le autorità hanno precisato in particolare che "le politiche monetari prudenti dovrebbero essere flessibili e appropriate", e che "e la liquidità dovrà essere mantenuta a un livello ampio e ragionevole".Tonfo dei prezzi del petrolio, con il contratto WTI che sta crollando del 3,71% a $68,23 al barile, e il contratto Brent arretra del 3,50% a $70,95.