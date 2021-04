Borsa Tokyo +1,6%, diverse le borse chiuse in Asia. Assist positivo da Wall Street e rally petrolio

Laura Naka Antonelli 2 aprile 2021 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna balzando dell'1,6% circa a 29.854 punti. Giornata all'insegna di scarsa liquidità e di scambi ridotti nell'azionario asiatico, con diversi listini azionari chiusi. Chiuse le borse di Singapore, Hong Kong, Nuova Zelanda, Australia. Lo Shanghai Composite Index della Cina segna un lieve rialzo, pari a +0,35% circa.Assist positivo dal petrolio e dall'effetto Wall Street, che ha chiuso la sessione della vigilia in solido rialzo:l'indice S&P è avanzato di 46,92 punti o + 1,18% a 4.019,84 punti; il Nasdaq è balzato di 233,23 punti o +1,76% a quota 13.480,10, il Dow è salito di 171,86 punti o +0,52% a 33.153,41 punti, il Russell 2000 ha fatto +33.38 punti o +1,5% a 2.253,90 punti.I buy sono scattati anche per il calo dei tassi decennali dei Treasuries Usa, all'1,67%.Rally per i prezzi del petrolio nonostante l'annuncio dell'Opec +, alleanza tra paesi Opec e non Opec come la Russia.L'Opec + ha deciso di iniziare a ritirare gradualmente i tagli all'offerta, varati a partire dall'anno scorso, nel pieno dell'emergenza della pandemia, per sostenere le quotazioni del petrolio crude.A partire dal mese di maggio, un'offerta aggiuntiva di 350.000 barili al giorno tornerà sul mercato, con altri 350.000 barili al giorno che arriveranno a giugno. La produzione di luglio sarà poi aumentata di 450.000 barili al giorno a iniziare da luglio.I prezzi del petrolio sono tuttavia in rally nonostante la prospettiva di un aumento dell'offerta: il contratto WTI scambiato a New York balza del 3,52% a $61,24 al barile, mentre il Brent fa +3,04% a $64,65 al barile.