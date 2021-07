Borsa Tokyo -1,3%, Hong Kong -2%. Azionario zavorrato da sell su titoli oil dopo accordo Opec+

Laura Naka Antonelli 19 luglio 2021 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Borse asiatiche negative, con l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che cede l'1,3% circa qualche minuto prima della fine della sessione; male anche Shanghai -0,48%, Hong Kong -2%, Sidney -0,72%, Seoul -0,72%.Protagonisti sono i prezzi del petrolio dopo che l'Opec+, associazione formata dai paesi Opec come l'Arabia Saudita e non Opec come la Russia, ha raggiunto finalmente un accordo per aumentare l'offerta.I prezzi del petrolio sono capitolati dell'1% circa dopo la notizia.I prezzi del Brent hanno ceduto subito dopo l'annuncio fino a -1,4% a $72,59 al barile, dopo essere scesi di quasi il 3% la scorsa settimana.Il contratto WTI scambiato a New York è scivolato fino a -1,4% dopo la notizia, a $70,87 al barile, dopo la flessione di quasi -4% della settimana scorsa.Sotto pressione in Asia i titoli di società oil come Santos in Australia, in calo del 2,5% circa; male anche le giapponesi Inpex e Japan Petroleum Exploration. Gù anche CNOOC, quotata a Hong Kong.