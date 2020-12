Borsa Tokyo +1,33%, sentiment positivo in Asia dopo record S&P e notizia vaccino in UK

Laura Naka Antonelli 9 dicembre 2020 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,33% a 26.817,94 punti.Negativa invece la borsa di Shanghai, con una flessione dello 0,6% circa, mentre Hong Kong avanza dello 0,9%. Sidney +0,61%, mentre Seoul balza dell'1,69%.Occhio ai futures sullo S&P 500, che salgono dello 0,2% e ai tassi dei Tresuries Usa decennali, che guadagnano 1,7 punti base allo 0,934%. Sullo sfondo, le speranze che il tanto atteso piano di stimoli economici Usa venga finalmente varato.Il sentiment positivo è sostenuto anche dai rialzi di Wall Street alla vigilia, che hanno visto l'indice S&P 500 chiudere al di sopra della soglia di 3.700 punti per la prima volta in assoluto.Incide inoltre la notizia dell'inizio della distribuzione dei vaccini anti-Covid-19 nel Regno Unito: la prima persona a essere vaccinata è stata una donna di 90 anni, Margaret Keenan.In Cina, attenzione al dato relativo all'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo, scesa dello 0,5% su base annua a novembre, rispetto al +0,5% di ottobre, e rispetto alla variazione nulla attesa dal consensus. Il trend è negativo per la prima volta dal 2009.Reso noto anche l'indice dei prezzi alla produzione,che ha segnato un ribasso dell'1,5%, rispetto al -1,8% stimato e il -2,1% precedente.