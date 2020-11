Borsa Tokyo +0,91% post Fed, oggi Wall Street chiusa per Thanksgiving. Occhio a Ipo JD Health a Hong Kong

Laura Naka Antonelli 26 novembre 2020 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Azionario asiatico contrastato,con gli investitori che guardano alla pubblicazione delle minute della Federal Reserve, relative alla riunione del Fomc del 4-5-novembre, con cui i tassi sui fed funds Usasono stati lasciati invariati allo zero. Oggi l'azionario globale rimarrà orfano di Wall Street, chiusa in occasione della festività del Thanksgiving, Festa del Ringraziamento. L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,91% a 26.537,31 punti; piatta la borsa di Shanghai con -0,06%; Hong Kong +0,23%, Sidney -0,70%, Seoul +0,85%.Nei verbali della Fed si legge che "la Federal Reserve di Jerome Powell è pronta ad effetture aggiustamenti sui propri acquisti di Treasuries che, insieme a quelli di strumenti finanziari garantiti dai mutui, avvengono ogni mese per un valore di $120 miliardi (nell'ambito del piano QE, di Quantitative easing)""La Commisione potrebbe fornire ulteriori misure accomodanti, se appropriate, aumentando la velocità degli acquisti di Treasuries, o scambiando i Treasuries acquistati con quelli con una scadenza più lunga, senza aumentare l'ammontare degli acquisti. In alternativa, la Commissione potrebbe fornire ulteriori misure accomodanti, se appropriato, lanciando acquisti della stessa composizione e alla stessa velocità per un orizzonte temporale più lungo".Focus a Hong Kong sul piano di Ipo di JD Health, divisione del gigante cinee dell'e-commerce JD.com che punta, con lo sbarco in Borsa, a raccogliere più di $3 miliardi.JD Health ha pianificato la vendita sul mercato di 381,9 milioni di azioni, per un prezzo nel range compreso tra 62,80 e 70,58 dollari di Hong Kong (l'equivalente di una forchetta tra $8,10 e $9,11), stando a quanto emerge dalla documentazione depositata presso la borsa di Hong Kong stock exchange. Il valore complessivo dell'operazione sarebbe così di 3 miliardi di dollari circa.L'esercizio dell'opzione per vendere più azioni potrebbe portare il valore dell'Ipo a $4 miliardi circa.