Borsa Tokyo +0,90%. Occhio alla nota di Morgan Stanley: Topix +15% entro metà 2020

Trend positivo per la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei 225 che ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,89% a 21.250,09 punti. Occhio alla nota di Morgan Stanley, che prevede che l'indice Topix salirà fino a +15% entro il giugno del 2020.L'azionario giapponese è "in condizioni di ipervenduto e non è amato" dagli investitori, ragion per cui ha un ampio margine di rialzo. Così un report diramato questa settimana, in cui la banca di investimenti scrive che l'azionario giapponese è stato "raramente più conveniente di così":"Per diversi aspetti il Giappone è l'immagine opposta degli Stati Uniti; è una borsa ipervenduta e non amata, mentre le valutazioni relative, in media, sono ai minimi record".Da segnalare che il Topix è sceso di circa -14% negli ultimi 12 mesi, mentre l'indice Nikkei ha segnato un calo su base annua del 6,5%. A confronto, l'indice S&P 500 è in rialzo del 5,65% su base annua e il Nasdaq Composite di quasi +12%.