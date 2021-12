Borsa Tokyo +0,83%: effetto WS post ok FDA a pillola Pfizer anti-Covid. JD.com crolla a record da Ipo dopo mossa Tencent

Laura Naka Antonelli 23 dicembre 2021 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Borse asiatiche in rialzo grazie anche all'effetto positivo da Wall Street, che ha beneficiato in particolare della decisione dell'FDA, l'autorità federale Usa di controllo sui farmaci e prodotti alimentari, di rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo della pillola anti-Covid prodotta da Pfizer.Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato ieri 261,19 punti a 35.753,89 punti, mentre lo S&P 500 è avanzato dell' 1,02% a 4.696,56. Il Nasdaq Composite è balzato dell'1,18% a 15.521,89 punti.L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,83% a 28.798,37 punti. Bene anche la borsa di Shanghai con +0,54%, Hong Kong +0,39%, Sidney +0,31%, Seoul +0,42%.Protagonista a Hong Kong il titolo Tencent, dopo che il colosso cinese dei videogiochi attivo nel settore dei social media ha annunciato un forte taglio della partecipazione detenuta nel gruppo dell'e-commerce JD.com, dal 17% circa al 2,3%, cedendo di conseguenza il posto di primo azionista di JD.com a Wal-Mart.La quota smobilizzata, valutata 127,69 miliardi di dollari di Hong Kong (l'equivalente di $16,37 miliardi), sarà distribuita da Tencent ai suoi azionisti sotto forma di dividendi.Il titolo Tencent è salito di oltre il 4%, mentre JD.com è crollata inizialmente alla borsa di Hong Kong di oltre l'11%, soffrendo la flessione più forte dal giorno dell'Ipo a Hong Kong nel giugno del 2020, per poi ridurre il calo a -7% circa.