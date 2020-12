Borsa Tokyo -0,76%. Focus in Asia su boom export Cina e news yuan digitale

Laura Naka Antonelli 7 dicembre 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in ribasso dello 0,76% a 26.547,44 punti. La borsa di Shanghai cede lo 0,64%, male anche Hong Kong con -1,41%; bene Sidney con +0,62% e Seoul +0,19%.A Singapore sell sui titoli delle banche principali 'tradizionali' come DBS Group, Oversea-Chinese Banking Corporation e United Overseas Bank, dopo che la scorsa settimana la banca centrale dell'isola ha annunciato di aver accordato alle società ne hanno fatto richiesta la licenza per diventare le prime banche digitali della città stato.Tra queste, la banca costituita dall'alleanza tra Singapore Telecommunications e la società tecnologica Grab.Focus sul dato relativo alla bilancia commerciale della Cina, che ha messo in evidenza un balzo delle esportazioni al ritmo più sostenuto dal febbraio del 2018, pari a +21,1% su base annua, decisamente meglio del rialzo +12% atteso dal consensus degli analisti e in forte accelerazione rispetto al +11,4% di ottobre.Le importazioni sono salite nello stesso mese del 4,5% su base annua, meno del +4,7% di ottobre, e a un tasso inferiore rispetto al +6,1% atteso. Le importazioni sono comunque salite per il terzo mese consecutivo.Cina in evidenza oggi anche per lo yuan digitale coniato dalla Banca centrale della Cina People's Bank of China. Si tratta in tutti i sensi di una CBDC, ovvero di una moneta digitale emessa da una banca centrale. Il colosso dell'e-commerce cinese JD.com è diventato la prima piattaforma online ad accettare la moneta digitale.Un ammontare complessivo di 20 milioni di yuan digitali (per un valore equivalente a $3 milioni) sarà offerto con una lotteria ai residenti di Suzhou. Chi vincerà alla lotteria riceverà gli yuan digitali con cui potrà fare shopping sul sito JD.com.