Borsa Tokyo +0,74%, oggi chiuse borse Shanghai e Hong Kong. Occhio a futures Usa, euro, dollaro e yen in attesa Fed e BoJ

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2021 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Azionario asiatico positivo, con le borse di Shanghai, Hong Kong, Sidney chiuse per festività. L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo chiude la sessione in rialzo dello 0,74% a 29.161,80 punti. Borsa di Seoul piatta con +0,07%.Futures Usa poco mossi in attesa del grande market mover di questa settimana: la riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, che inizierà domani 15 giugno, per poi concludersi con l'annuncio di politica monetaria dopodomani, mercoledì 16 giugno.Lo scorso venerdì l'indice S&P 500 ha chiuso a livelli record per la seconda sessione consecutiva, avanzando dello 0,2% al nuovo massimo assoluto di chiusura di 4.247,44, punti; il Nasdaq Composite è salito dello 0,4% to 14.069,42 sulla scia dei guadagni di Apple, Microsoft and Netflix. Il Dow Jones Industrial Average ha fatto + 13,36 punti a 34.479,60.Dopo il nuovo balzo del dato sull'inflazione Usa - con l'indice dei prezzi al consumo schizzato a maggio del 5% su base annua, al nuovo massimo dal 2008, e il boom anche per la componente core, volata del 3,8% su base annua, al record in quasi 30 anni - gli analisti si chiedono quando Powell & Co inizieranno a parlare di tapering del piano di Quantitative easing.Questa è anche la settimana della Bank of Japan di Haruhiko Kuroda, con la riunione attesa per il 17-18 giugno, ovvero per le giornata di giovedì e venerdì.Il consensus ritiene che non ci sarà alcun cambiamento nella politica monetaria dell'istituzione, visto che il Giappone è stato costretto a dichiarare di nuovo lo stato di emergenza in diverse prefetture, al fine di contenere la nuova ondata Covid-19.L'unico fattore a cui guardare è la possibilità che la BOJ estenda la scadenza fissata a settembre per il suo piano di aiuti anti-Covid. E' probabile che il piano venga esteso di altri sei mesi, anche se è probabile, anche, che la decisione non venga presa ora, ma nel meeting previsto per la metà di luglio, e che l'annuncio arrivi ad agosto.In attesa dei due grandi eventi, occhio al forex: l'euro-dollaro cede lo 0,07% a $1,21 circa; l'euro è lievemente al ribasso, per non dire piatto, anche nei confronti della sterlina (EUR-GBP -0,07% a GBP 0,8578) e dello yen (-0,02%, a JPY 132,77). La moneta unica è ingessata, seppur in lieve rialzo, anche sul franco svizzero (+0,04% a CHF 1,0878). Il dollaro è poco mosso sullo yen (+0,05% a JPY 109,72) e praticamente invariato sulla sterlina (-0,01% a $1,4106).