Borsa Tokyo +0,50%, male Hong Kong che soffre effetto Alibaba (-11%). A Sidney vola questo titolo dopo offerta da Blackstone

Laura Naka Antonelli 19 novembre 2021 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in rialzo dello 0,50% a 29.745 punti. Focus sulla borsa di Hong Kong, con il listino benchmark Hang Seng che ha perso l'1,20%, scontando soprattutto il calo del titolo Alibaba.Il titolo era già precipitato sul Nyse nella giornata di ieri, dopo la pubblicazione di una trimestrale deludente.Il colosso cinese dell'e-commerce ha pagato il rallentamento della crescita economica in Cina e gli attacchi che il governo di Pechino ha lanciato contro lo stesso gigante fondato da Jack Ma.Nel trimestre terminato a settembre, il suo secondo trimestre fiscale, Alibaba ha incassato un fatturato di 200,69 miliardi di yuan ($31,4 miliardi), a un livello inferiore rispetto ai 204,93 miliardi di yuan attesi, in crescita del 29% su base annua. L'eps si è attestato a 11,20 yuan, meno dei 12,36 yuan attesi, in flessione del 38% su base annua. Alibaba ha tagliato anche la guidance sul fatturato dell'anno fiscale. Le quotazioni sono così affondate fino a -11% circa a Wall Street, soffrendo un tonfo a Hong Kong superiore a -11%.Effetto domino su altre Big Tech cinesi quotate a Hong Kong: i sell si sono abbattuti di conseguenza anche su Meituan, Tencent, Baidu.In particolar modo, quest'ultima è scivolata del 4,6% circa.In controtendenza invece la rivale di Alibaba, JD.com, le cui quotazioni sono balzate di oltre +8%.Bene la borsa di Shanghai, in progresso di oltre l'1%; Sidney in rialzo dello 0,23%: protagonista sulla borsa australiana il rally scatenato di Crown Resorts, volato di oltre il 16% dopo aver ricevuto un'offerta di buyout da $6,2 miliardi da Blackstone, stando a quanto riportato da Reuters.Indice Kospi della borsa di Seoul in rialzo dello 0,80%.Ieri chiusura contratata per Wall Street: lo S&P 500 è salito dello 0,3% a 4.704,54 punti, e il Nasdaq Composite ha fatto +0,5% a 15.993,71. Il Dow Jones è sceso di 60 punti, o -0,1%.