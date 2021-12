Borsa Tokyo -0,36%. Scivolone borsa Hong Kong di oltre -1,8%: Alibaba fino a -8% con riorganizzazione business

Laura Naka Antonelli 6 dicembre 2021 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo apre la settimana con un calo dello 0,36% a 27.927,37 punti. La borsa di Shaghai cede lo 0,30% circa, quella di Hong Kong perde l'1,86%. Piatta Sidney con +0,05%, mentre Seoul avanza dello 0,38%.Prosegue il forte sell off dei titoli tecnologici alla borsa di Hong Kong, dopo l'annuncio, venerdì scorso, dell'Uber cinese Didi, che ha comunicato il delisting da Wall Street dopo appena sei mesi dal lancio dell'Ipo.Tencent oggi è capitolata di quasi -3%, mentre Alibaba è crollata fino all'8% dopo aver annunciato che il suo vice direttore finanziario Toby Xu assumerà, a partire dal prossimo 1° aprile, la carica di direttore finanziario, al momento ricoperta da Maggie Wu.La sostituzione va considerata nell'ambito della riorganizzazione del business domestico dell'e-commerce lanciata dal colosso.Movimenti nella composizione della borsa di Hong Kong: quattro nuove azioni, incluse quelle dei giganti tecnologici JD e Netease sono state incluse nell'indice benchmark Hang Seng Index, mentre il titolo dello sviluppatore immobiliare affossato dai debiti Evergrande verrà rimosso dal China Enterprises Index. Il titolo è scivolato del 12% circa, dopo che il gruppo ha avvertito venerdì scorso di aver ricevuto una richiesta per ripagare debiti per un valore di circa $260 milioni.