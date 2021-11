Borsa Tokyo +0,11%, Hong Kong balza di oltre +1% con meeting Xi-Biden. Occhio a tassi Australia con RBA

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2021 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna in rialzo dello 0,11% a 29.808,12 punti; la borsa di Shanghai è in calo dello 0,12%, Hong Kong avanza di oltre l'1%, Seoul piatta con -0,04%, Sidney -0,67%.L'attenzione degli investitori di tutto il mondo è rivolta alle relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti: il meeting virtuale tra i due rispettivi presidenti Xi Jinping e Joe Biden si è svolto oggi, inaugurando un nuovo capitolo dei rapporti tra le due potenze improntato a una maggiore comunicazione tra Pechino e Washington.I toni sono stati infatti cordiali, lasciando sperare nel miglioramento delle relazioni dopo la parentesi burrascosa fatta di guerra a colpi di dazi doganali che si era presentata con la presidenza americana di Donald Trump.Attenzione anche alle dichiarazioni arrivate dal governatore della banca centrale dell'Australia, la RBA (Reserve Bank of Australia), Philip Lowe.Lowe ha sottolineato che "gli ultimi dati e previsioni non avallano un aumento dei tassi nel 2022". Dalle minute dell'ultima riunione dell'RBA è emerso inoltre che la banca centrale prevede di mantenere fermi i tassi fino al 2024.Futures Usa poco mossi dopo che, nella sessione di ieri, il Dow Jones Industrial Average ha perso 12,86 punti a 36,087.45, mentre lo S&P 500 è rimasto piatto attorno a 4.682.80. Flessione frazionale per il Nasdaq Composite, sceso a 15.853,85.