Borsa Hong Kong vola di oltre +7% dopo raffica di vendite: Tencent schizza del 22%, Alibaba +18%

Laura Naka Antonelli 16 marzo 2022 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Borsa di Hong Kong in forte ripresa, con l'indice Hang Seng che balza fino a +7,47%, dopo i forti ribassi delle sessioni precedenti, alimentati dall'aumento di nuovi casi di Covid-19 nella Cina continentale e dal timore che l'Autorità di borsa Usa Sec proceda al delisting di diverse società cinesi, quotate a Wall Street.Ieri l'Hang Seng è precipitato al minimo dal 2016 con un tonfo del 5,72% a 18.415,08 punti.Dopo giorni di sell off scatenati, tornano gli acquisti sulle Big Tech cinesi: Tencent vola fin oltre +22%, Alibaba balza di oltre il 18%, NetEase fa +17,5%.Il sottoindice di riferimento dei titoli tecnologici Hang Seng Index è in rally di oltre il 17%.Al momento la borsa di Shanghai sale del 2,83%, dopo aver sofferto alla vigilia un tonfo del 4,95%.