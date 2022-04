Borsa Hong Kong in lieve rialzo, focus su annuncio Xi Jinping su pino infrastrutture Cina

Laura Naka Antonelli 28 aprile 2022 - 08:01

Borsa di Hong Kong in lieve rialzo, a fronte del trend negativo borsa di Shanghai, dopo l'annuncio del presidente cinese Xi Jinping, che ha lanciato un piano per modernizzare le infrastrutture del pese.Tra i progetti proposti, la costruzione di ferrovie e di strutture per il cloud computing.L'annuncio è arrivato in un momento in cui diverse banche d'affari hanno rivisto al ribasso le proiezioni sul Pil cinese, temendo l'effetto negativo dei lockdown che il governo ha lanciato per arginare l'ondata di Covid peggiore dal 2020, in line con la sua politica zero Covid.Bene a Hong Kong i titoli hi-tech come Alibaba e Tencent.