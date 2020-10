Borsa Asia: Tokyo chiude in territorio positivo. Brilla il titolo Nexon

Alessandra Caparello 23 ottobre 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo che archivia +0,18%. A brillare sul listino giapponese il titolo Nexon che segna un +17% dopo l'inserimento nell'indice Nikkei 225.Chiude in territorio positivo anche Hong Kong (+0,2%), mentre l’indice Shanghai cede lo 0,6%.