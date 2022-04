Bce, toni da falco con Kazaks: 'il rialzo dei tassi potrebbe avvenire già a luglio'

Laura Naka Antonelli 20 aprile 2022 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

"Un rialzo dei tassi (nell'area euro) potrebbe avvenire già a luglio". E' quanto ha detto Martins Kazaks, governatore della banca centrale della Lettonia ed esponente del Consiglio direttivo della Bce guidata da Christine Lagarde:"La Bce non ha bisogno di aspettare di assistere a una crescita più forte dei salari - ha detto Kazaks, aggiungendo che "la fine dell'App all'inizio del terzo trimestre è possibile e appropriata".Un approccio graduale, ha sottolineato il banchiere centrale riferendosi al processo di normalizzazione della politica monetaria, "non significa che la risposta debba essere lenta". E lo zero per cento, ha precisato ancora, non è il tetto massimo per il tasso sui depositi (al momento negativo al -0,50%).