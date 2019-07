Azionario: borse Asia positive, occhio a crollo utili -89% di SK Hynix e novità Samsung

Laura Naka Antonelli 25 luglio 2019 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Chiusura positiva per gli indici azionari dell'Asia-Pacifico a eccezione, tra i principali, del Kospi della Corea del Sud, che ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,38%. L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo è salito dello 0,22%, a 21.756,55 punti. Shanghai +0,28%, Hong Kong +0,28%, Sidney tra i listini migliori con +0,61%. La borsa australiana ha beneficiato delle parole di Philip Lowe, governatore della Reserve Bank of Australia - la banca centrale del paese - che ha affermato che è ragionevole prevedere un periodo esteso di bassi tassi di interesse". Da segnalare che la RBA ha tagliato nelle ultime due riunioni i tassi al minimo record.L'indice Kospi coreano ha scontato il calo di LG Chem, scesa di oltre -4,5%, ma ha visto protagonista il rialzo di SK Hynix, gruppo attivo nel settore dei semiconduttori, dopo l'annuncio della società relativo alla decisione di ridurre la produzione di chip. Il crollo dei prezzi delle memory chip ha provocato un crollo dell'89% su base annua degli utili operativi di SK Hynix che si sono attestati nel secondo trimestre dell'anno attorno a 638 miliardi di won coreani, facendo peggio delle attese.Samsung Electronics in rialzo dell'1,7% dopo che il colosso ha annunciato di aver risolto i problemi che avevano portato il suo nuovo fiore all'occhiello Galaxy Fold a rompersi a pochi giorni dal lancio, che era stato fissato per lo scorso 26 aprile.Le recensioni negative di alcuni esperti avevano convinto il colosso sudcoreano a cancellare i pre-ordini dello smartphone pieghevole. Lo stesso avevano fatto i partner americani che avrebbero dovuto lanciare i dispositivi, tra cui Best Buy e At&t.Il 'nuovo' Galaxy Fold sarà lanciato a questo punto nel mese di settembre. Non è stata ancora indicata una data precisa. Il costo dello smartphone è di 2.000 dollari.Alla borsa di Tokyo occhio al gruppo attivo nel ramo dei semiconduttori Advantest, balzato di oltre +19%.Tra i dati macro, il Pil della Corea del Sud, tornato a crescere nel secondo trimestre evitando così al paese di cadere in una recessione tecnica. Il rialzo è stato dell'1,1%, rispetto al +1% stimato in media da 12 economisti interpellati da Reuters.