Azionario asiatico positivo, Borsa di Tokyo termina con un rialzo di oltre l'1%

Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

L'azionario asiatico si mosso in territorio positivo, sulle speranze di una possibile evoluzione positiva nel conflitto commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. Secondo il quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post, le due super potenze economiche hanno concordato una tregua provvisoria nella loro disputa prima dell'incontro previsto per sabato tra i presidenti dei due paesi a margine del vertice del G20. Questa pausa eviterebbe l'imposizione di dazi americani per 300 miliardi di dollari su prodotti cinesi o almeno in una versione pi ridotta.In questo contesto Hong Kong mostra un rialzo dell'1,16%, Shanghai guadagna lo 0,57% Singapore sale dello 0,68% e Sydney ha chiuso con un +0,39%. Tonica la Borsa di Tokyo che ha terminato con un rialzo dell'1,19% a 21.338,17 punti. A sostenere gli scambi anche il ribasso dello yen nei confronti del dollaro.