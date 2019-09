Azionario asiatico negativo su avvio indagine contro Trump, Tokyo -0,36%

Valeria Panigada 25 settembre 2019 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Intonazione negativa sui listini asiatici, in scia all'avvio di un'indagine per una possibile apertura di un procedimento di impeachment da parte del Congresso Usa contro il presidente Donald Trump. Lo ha annunciato Nancy Pelosi, presidente della Camera, affermando che l'inquilino della Casa Bianca avrebbe abusato del suo potere per sollecitare l'aiuto dell'Ucraina a sporcare il nome del suo rivale democratico Joe Biden.Sebbene la destituzione di Trump sia improbabile, vista anche la configurazione attuale del Senato, a maggioranza repubblicana, il dibattito politico si aggiunge ai timori sul commercio Usa-Cina. A questo proposito oggi la Asian Development Bank ha avvertito che l'escalation delle tensioni commerciali indebolirà alcune economie asiatiche quest'anno e nel 2020. Nel suo rapporto, l'istituto prevede una crescita regionale del 5,4% quest'anno e del 5,5% nel prossimo anno, leggermente al di sotto delle sue precedenti previsioni.In questo quadro, l'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi in ribasso dello 0,36% a 22.020,15 punti. A pesare ulteriormente sul listino nipponico anche il rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro, che ha indebolito i titoli legati all'export.