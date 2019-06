Azionario asiatico negativo, Tokyo chiude in calo dello 0,43%

Valeria Panigada 25 giugno 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Seduta negativa per l'azionario asiatico, sulle incertezze legate alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro del G20 di Osaka, in programma venerdì e sabato. A questo si aggiungono le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo l'abbattimento di un drone Usa che Teheran ha rivendicato. Nella giornata di ieri, il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone nuove sanzioni all'Iran. In questo quadro la Borsa di Tokyo ha chiuso con un ribasso dello 0,43% a 21.193,81 punti. Sugli scambi nipponici ha pesato anche il rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro.