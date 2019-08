Azionario asiatico misto su rinnovate tensioni Usa-Cina, Borsa Tokyo positiva dopo il Pil

Valeria Panigada 9 agosto 2019 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso l'ultima seduta della settimana in rialzo, sostenuta dai guadagni di Wall Street e dal dato sulla crescita economica. L'indice Nikkei ha segnato a fine giornata un progresso dello 0,44% a 20.684,82 punti. L'economia del Giappone è cresciuta nel periodo aprile-luglio più del previsto. Secondo i dati preliminari diffusi oggi, il Prodotto interno lordo (Pil) nipponico ha segnato nel secondo trimestre un progresso su base annualizzata dell'1,8%, dopo il +2,8% del trimestre precedente. Gli analisti si aspettavano una espansione dello 0,5 per cento.I guadagni sono stati smorzati dalle nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Secondo l'agenzia Bloomberg, la Casa Bianca starebbe rimandando la decisione in merito alla concessione di licenze alle aziende tecnologiche statunitensi per consentire loro di tornare a fare affari con la cinese Huawei. Una reazione in risposta alla decisione del governo cinese di sospendere l'acquisto di prodotti agricoli statunitensi.In questo quadro, Shanghai e Hong Kong hanno imboccato la via dei ribassi. L'azionario asiatico mostra quindi un andamento misto.