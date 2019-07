Azionario asiatico misto, Borsa di Tokyo chiude in moderato rialzo

Valeria Panigada 2 luglio 2019 - 08:28

L'azionario asiatico si è mosso in ordine sparso oggi, dopo i forti guadagni di ieri innescati dalla tregua commerciale raggiunta tra Stati Uniti e Cina nel corso del G20 di Osaka. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che le trattative commerciali con la Cina sono già iniziate, ma un accordo non è stato ancora raggiunto e la questione rimane ancora aperta. In questo contesto Shanghai scivola dello 0,25%, mentre Hong Kong balza di oltre l'1% dopo che ieri è rimasta chiusa per festività. Sydney ha terminato gli scambi piatta (-0,03%) nel giorno della Reserve Bank of Australia che ha deciso di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base all'1%, come sostegno alla crescita. La Borsa di Tokyo ha terminato con un rialzo dello 0,11% a 21.754,27 punti. Tra i titoli, gli acquisti si sono concentrati sui tecnologici in scia alla buona performance del comparto a Wall Street.