Azionario Asia zavorrato da timori su Hong Kong e Usa-Cina. Hang Seng giù fino a -2%

29 novembre 2019

Borse asiatiche in ribasso, con l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,49%, a 23.293,91 punti. Protagoniste soprattutto le preoccupazioni sulle conseguenze che il varo della legge a favore dei diritti civili di Hong Kong, da parte degli Stati Uniti, potrebbe avere sulle trattative commerciali in corso tra Pechino e Washington. L'Hang Seng di Hong Kong è tra i peggiori indici non per niente, e nei minimi intraday è sceso fino a -1,97%, con il titolo Tencent in ribasso di oltre -2%. Borsa Shanghai -0,66%, Sidney -0,26%, Seoul -1,45%