Azionario Asia positivo: borsa Tokyo +0,37% dopo dichiarazioni Trump. Focus su balzo Tokyo Electron

Laura Naka Antonelli 28 maggio 2019 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in rialzo dello 0,37% a 21.260,14 punti. La visita di Donald Trump in Giappone ha alimentato le speranze che venga raggiunto un accordo commerciale tra Tokyo e Washington. Il presidente americano, che ha incontrato il premier giapponese Shinzo Abe, ha affermato infatti di credere che una intesa tra le controparti potrebbe arrivare presto. Allo stesso tempo, nella giornata di ieri, Trump aveva detto di non essere "pronto" a firmare un accordo con la Cina.Alla borsa di Tokyo occhio al balzo di oltre +3% del titolo del produttore di chip Tokyo Electron, scatenato dall'annuncio, stando a quanto ha riportato Reuters, di un'operazione di buyback azionario.Riguardo agli altri listini dell'azionario Asia-Pacifico, la borsa di Shanghai sale dello 0,39%, Hong Kong +0,44%, Sidney +0,51%, Seoul +0,42%.