Azionario Asia misto, borsa Tokyo piatta: cautela per Election Day e timore balzo casi coronavirus Usa ed Europa

Laura Naka Antonelli 26 ottobre 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Borse asiatiche contrastate, con l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo che ha chiuso piatto, in ribasso dello 0,09% a 23.494,34 punti. Shanghai cede più dell'1%, Sidney -0,18%, Seoul arretra dello 0,69%. La borsa di Hong Kong oggi è chiusa per festività.Oltre alla cautela per le imminenti elezioni presidenziali Usa del prossimo 3 novembre, i mercati azionari globali guardano con preoccupazione ai nuovi balzi di casi di coronavirus nel mondo, in particolare negli Stati Uniti e in Europa.Attesa inoltre per la proposta sul piano di sviluppo economico della Cina del periodo 2021-2025 che la commissione centrale del Partito comunista, guidata dal presidente del paese Xi Jinping, presenterà questa settimana.Occhio ai titoli della conglomerata Samsung, dopo la notizia della morte del presidente Lee Kun-hee, 78 anni. E' stato Lee a trasformare la società coreana nel colosso mondiale di oggi, diventando al contempo l'uomo più ricco della Corea del Sud. Basti pensare che nel 2019 il fatturato delle società che fanno capo a Samsung Group, ha inciso sul Pil sudcoreano per il 17% circa. La notizia non deprime le quotazioni del gigante, tutt'altro.Samsung C&T balza di oltre +17%, Samsung SDS guadagna più dell'8%, Samsung Life Insurance +6% circa; più defilati i rialzi di Samsung BioLogics e Samsung Engineering.Nel fine settimana, la Speaker della Camera dei Rappresentanti Usa Nancy Pelosi ha detto che un accordo su un piano di stimoli economici anti-COVID prima dell'Election Day è ancora possibile.Ma le rassicurazioni proseguono di pari passo con le trattative tra i democratici e l'amministrazione Trump, che finora non hanno portato ancora a nulla di concreto.