Azionario Asia contrastato: borsa Tokyo piatta, focus su riunione Fed di questa settimana

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2019 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Trend praticamente piatto per la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei 225 che ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,03%, a quota 21.124 punti. I futures sull'azionario Usa sono in crescita dello 0,2-0,3%.L'attenzione degli investitori è già orientata all'imminente annuncio del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, che arriverà dopodomani, mercoledì 19 giugno, dopo due giorni di riunioni.Nulla di fatto atteso per questo meeting, mentre le aspettative dei mercati sono tutte per un taglio dei fed funds nella riunione di luglio. Shanghai è frenata dal dato diffuso venerdì scorso, che ha messo in evidenza come la crescita della produzione industriale della Cina abbia rallentato, a maggio, al minimo in più di 17 anni, attestandosi a un valore ben al di sotto delle attese. Il rialzo è stato del 5%, inferiore al 5,5% stimato dal consensus di Reuters. Shanghai sale dello 0,30%.A Hong Kong, Hang Seng +0,60% dopo che la massima autorità della città ha sospeso - ma non ritirato - la controversia legge sull'estradizione. Ieri i cittadini si sono riuniti nelle piazze per chiederne le dimissioni. Focus anche su Huawei, il colosso cinese delle infrastrutture per tlc finito nel mirino di Trump nell'ambito della guerra commerciale Usa-Cina, che prevede che i volumi di consegna dei suoi smartphone crolleranno su base globale tra il 40 e il 60%.Tra gli altri indici azionari, Sidney -0,21%, Seoul -0,29%.