Azionario Asia: borsa Tokyo e Shanghai positive, petrolio su dopo blocco export in Libia

Laura Naka Antonelli 20 gennaio 2020 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,18% a 24.083,51 punti. Bene anche la borsa di Shanghai, in progresso di mezzo punto percentuale circa; Hong Kong in calo invece dello 0,70% circa; Sidney +0,22%, Seoul +0,63%. A zavorrare le borsa di Hong Kong sono stati, in particolare, i titoli finanziari. Occhio ai prezzi del petrolio, in rialzo di oltre +1% dopo che, lo scorso venerdì, il generale Khalifa Haftar ha fatto scattare il blocco della produzione e delle esportazioni del petrolio libico. La mossa si tradurrà in un blocco del petrolio libico di 800.000 barili al giorno. I prezzi del WTI scambiato a New York salgono dell'1,06%, a $59,16 al barile, mentre il Brent fa +1,26% a $65,67.