Azionario Asia: borsa Tokyo -2,82%, Sidney -3%. Spaventa outlook Fed su tassi ed economia Usa

Laura Naka Antonelli 11 giugno 2020 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Effetto Fed sull'azionario globale: l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo chiude con un tonfo del 2,82% a 22.472,91 punti.Nel confermare i tassi sui fed funds al range compreso tra lo zero e lo 0,25%, la Federal Reserve di Jerome Powell ha aggiornato il dot plot, ovvero il grafico da cui emergono le previsioni del Fomc - il braccio di politica monetaria della banca centrale - sull'andamento futuro dei tassi, aggiornando anche le stime sull'economia degli Stati Uniti.Emerge che la Fed non ha alcuna intenzione di alzare i tassi almeno fino al 2022, a conferma delle preoccupazioni sulle condizioni di salute dell'economia degli Stati Uniti, affossate dagli effetti della pandemia da coronavirus.Per il 2020, si stima inoltre una caduta del Pil Usa del 6,5%, con successiva ripresa del 5% nel 2021, un aumento del tasso di disoccupazione al 9,3%, un tasso di inflazione misurato dal PCE allo 0,8%.In Asia l'avversione al rischio è confermata anche dal trend del dollaro australiano, con il rapporto AUD/USD in calo di oltre -1%, a 0,6927 circa.La borsa di Shanghai scende dello 0,79%, Hong Kong fa -1,81%, Sidney -3,05%, Seoul -1,45%.