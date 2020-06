Azionario Asia: Borsa Tokyo -0,45%. Ansia da COVID in Cina e Usa, focus su Ipo JD.com a Hong Kong

Laura Naka Antonelli 18 giugno 2020 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,45% a 22.355,46 punti. La borsa di Shanghai è piatta, Hong Kong -0,47%, Sidney -0,92%, Seoul -0,50%.Pesano i timori su una seconda ondata di coronavirus, già alimentati alla vigilia dalle notizie in arrivo dalla Cina.Il balzo delle infezioni da coronavirus ha costretto Pechino a cancellare i voli, chiudere le scuole e creare anche zone rosse in alcuni quartieri della città.Non solo. Negli Stati Uniti, il Texas ha assistito a un balzo dei ricoveri, nella sola giornata di mercoledì, pari a +11%. E un modello sul coronavirus citato dalla Casa Bianca prevede ora che, entro il prossimo 1° ottobre, il numero di morti in Usa per il COVID-19 potrebbe essere superiore alle 200.000 unità.A Hong Kong, riflettori puntati sull'Ipo del gigante dell'e-commerce cinese JD.com. Il titolo è salito di oltre +3% rispetto al prezzo di collocamento con cui è sbarcato in Borsa.Tra le altre notizie di rilievo, oggi la PBOC (People's Bank of Ch.ina, banca centrale della Cina) ha tagliato i tassi sui reverse repo a 14 giorni dal 2,55% al 2,35%, iniettando liquidità per 70 miliardi di yuan (l'equivalente di $9,88 miliardi) nel mercato monetario cinese. La PBOC ha iniettato anche 50 miliardi di yuan attraverso reverse repo a sette giorni, al tasso del 2,2%, lasciato invariato rispetto alla precedente iniezione di liquidità.Pessimi i numeri arrivati dall'Australia: nel mese di maggio, gli effetti del mix micidiale pandemia coronavirus + lockdown hanno azzerato in Australia 227.000 posti di lavoro, facendo schizzare il tasso di disoccupazione al 7,1%, record dal 2001. L'Ufficio Nazionale di Statistica dell'Australia ha reso noto che, negli ultimi due mesi, l'economia ha perso più di 824.000 posti di lavoro, con l'occupazione che è tornata ai livelli di marzo del 2017.A maggio il tasso di disoccupazione ha continuato a salire, dal 6,4% rivisto al rialzo di aprile.I numeri sono stati decisamente peggiori delle attese, visto che gli analisti, per il mese di maggio, avevano previsto una perdita di posti di lavoro inferiore, pari a -78.800 unità, rispetto alla perdita monstre di aprile, rivista a -607.400 unità.Il tasso di disoccupazione era stato stimato a un livello inferiore, pari al 6,9%, rispetto al precedente 6,4% (rivisto al rialzo).