Alibaba conferma rumor, annuncia Ipo da $13,8 miliardi a Hong Kong. Debutto atteso per il 26 novembre

Laura Naka Antonelli 15 novembre 2019 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Alibaba è uscita allo scoperto e ha annunciato la sua seconda operazione di Ipo (la prima a New York nel 2014), sul mercato di Hong Kong. Le contrattazioni partiranno il prossimo 26 novembre.Il colosso dell'e-commerce fondato da Jack Ma ha reso noto che con lo sbarco in Borsa raccoglierà fino a $13,8 miliardi di dollari. Alibaba emetterà 500 milioni di nuove azioni ordinarie, oltre a 75 milioni di opzioni "greenshoe".Dei 500 milioni di nuovi titoli emessi, 12,5 milioni saranno offerti agli investitori retail a un prezzo non superiore ai 188 dollari di Hong Kong (l'equivalente di 24 dollari circa). Il prezzo finale delle azioni sarà reso noto entro il prossimo 20 novembre.