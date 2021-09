Alert default Evergrande: titolo -12% alla borsa di Hong. Che in una settimana cede il 6%

Laura Naka Antonelli 17 settembre 2021 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Alert Evergrande sulle borse cinesi: il titolo dello sviluppatore di progetti immobiliari più indebitato del mondo, il cui caso continua a tenere con il fiato sospeso i mercati, affonda fino a -12% alla borsa di Hong Kong. Non c'è pace per la borsa di Hong Kong che, tra Evergrande e il timore di nuovi giri di vite del governo di Pechino su diversi settori - non solo quello hi-tech, l'ultimo minacciato è quello dei casinò - ha perso questa settimana il 6% circa.Nel caso di Evergrande, la paura rimane quella del default. Alle prese con un debito monstre di $300 miliardi, Evergrande è un colosso di tali dimensioni da portare diversi analisti a paventare il peggio, in caso di default, non solo per l'economia e l'azionario cinesi ma anche per i mercati esteri.Il gigante ha avvertito gli investitori almeno due volte, nelle ultime settimane, sul rischio di fare default sui propri debiti.Giorni fa Moody's Investors Service ha citato "i maggiori rischi di default e di liquidità" che incombono su Evergrande."Un eventuale collasso di Evergrande rappresenterebbe la prova più grande a cui il sistema finanziario della Cina verrebbe sottoposto negli ultimi anni", ha commentato Mark Williams, capo economista della divisione Asia di Capital Economics.Borse asiatiche miste, con il Nikkei 225 della borsa di Tokyo in rialzo di mezzo percentuale circa e Hong Kong che oggi, nonostante il caso Evergrande, azzarda un tentativo di rialzo, salendo alle 7.55 ora italiana dello 0,41%. La borsa di Shanghai cede invece lo 0,48%