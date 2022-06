Borse europee, ancora sulla strada dei rialzi: oggi riapre Wall Street dopo festività

Avvio di contrattazioni positivo per le principali Borse europee, che proseguono così sulla strada dei rialzi vista in avvio di settimana. Nei primi minuti di contrattazioni l’indice inglese Ftse 100 sale dello 0,4%, mentre il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi avanzano rispettivamente dello 0,6% e dello 0,74 per cento.

Sentiment positivo sui mercati azionari globali, con le borse asiatiche in rialzo – a eccezione di quella Shanghai – sulla scia del buon andamento dei futures Usa. Oggi Wall Street riapre dopo la pausa della vigilia per festività. La borsa Usa punta alla rimonta, dopo la settimana peggiore dal 2020 per l’indice benchmark S&P 500.

“In una giornata priva dell’operatività di Wall Street, ieri chiusa per festività, i mercati europei riescono a chiudere la seduta a rialzo. Giornata che avrebbe potuto generare maggiori sorprese, con gli scivoloni politici di domenica in Francia e Spagna, la lettura sui prezzi alla produzione in Germania (su nuovi massimi storici) e un discorso del presidente della Bce Lagarde deciso, forte ma sempre sibillino”, commenta Gabriel Debach, market analyst di eToro.

Intanto a livello macro sono pochi gli spunti in agenda oggi. Tra i dati statunitensi da monitorare le vendite di case esistenti. In calendario anche i discorsi di Mester e Barkin della Fed.