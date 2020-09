Wall Street oggi chiusa per festività, Borse europee proseguono in rialzo

Valeria Panigada 7 settembre 2020 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Fine settimana lungo per Wall Street che oggi rimane chiusa per festività. Negli Stati Uniti infatti oggi si celebra il Labor Day. Gli scambi alla Borsa di New York riprenderanno regolarmente domani. E proprio l'assenza di Wall Street permette alle Borse europee di lasciarsi alle spalle il sell-off dei titoli tech a New York, che la scorsa ottava aveva tenuto sottotono il sentiment globale, e rimbalzare. A metà giornata i listini del Vecchio continente proseguono in territorio positivo con l'indice Eurostoxx 50 in rialzo di oltre 1 punto percentuale. Anche Piazza Affari si allinea al resto d'Europa con l'indice Ftse Mib che segna in questi minuti un progresso dell'1,3% a 19.646,42 punti.