Wall Street futures in rialzo con rally petrolio. Focus su Ford dopo annuncio spin off, titolo in rally

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2022 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

Wall Street in rialzo, sorretta principalmente dai titoli dei colossi energetici Usa, che avanzano sulla scia del rally dei prezzi del petrolio: un rally scatenato dal panico sulla scarsità dell'offerta di petrolio e di gas. I futures sul Dow Jones avanzano dello 0,59% a 33.464 punti; i futures sullo S&P 500 avanzano dello 0,55% a 4.326; i futures sul Nasdaq avanzano dello 0,58% a quota 14.087.In rialzo alla borsa Usa, in particolare, i titoli dei giganti americani dell'oil Exxon Mobil e Chevron, che salgono del 2% circa.Tra i titoli focus anche su Ford, che ha annunciato che procederà allo spin off della sua divisione di auto elettriche: la sua attività produttiva si dividerà dunque con una operazione di spin off in due unità separate. Il titolo Ford balza di quasi il 5%.Bene anche il titolo Salesforce, in crescita di oltre il 3% dopo che il gigante del software ha pubblicato i risultati di bilancio del quarto trimestre.I tassi sui Treasuries a 10 anni risalgono all'1,75%, dopo essere scesi sotto l'1,7% nella giornata di ieri.Il Dow Jones Industrial Average ha perso ieri 597,65 punti a 33.294,95 punti, mentre lo S&P 500 ha ceduto l'1,55% a 4.306,26. Il Nasdaq Composite è arretrato dell'1,59%, a quota 13.532,46.Dopo le sanzioni è aumentata di fatto la paura che Vladimir Putin possa decidere di chiudere i rubinetti dell'energia che la Russia produce. Grande attesa a Wall Street per le parole che proferirà il presidente della Fed Jerome Powell nella sua audizione al Congresso Usa: si tratterà della prima volta in cui Powell commenterà pubblicamente il conflitto tra la Russia e l'Ucraina e le sue ripercussioni sulla politica monetaria della banca centrale Usa.Oggi il contratto sul petrolio Wti (riferimento Usa) è volato oltre la soglia dei 111 dollari al barile (per la prima volta dal 2013) e il Brent (riferimento europeo) infiammarsi oltre quota 113 dollari. Entrambi i contratti sono balzati di oltre +6%."La paura che le sanzioni contro la Russia alla fine includano le esportazioni di energia sta facendo salire i prezzi – sottolineano da ING -. Anche la minaccia di sanzioni petrolifere continua a pesare sull'interesse per il petrolio russo. Il differenziale degli Urali si è ulteriormente indebolito ieri, toccando nuovi minimi storici".Attesa per la riunione dell'Opec+, che potrebbe decidere didare una mano al mercato aumentando l'offerta in modo più aggressivo. Tuttavia, al momento i commenti dei suoi esponenti suggeriscono che il gruppo preferisca mantenere la loro posizione attuale.