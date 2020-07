Titoli viaggi in profondo rosso sulle Borse europee dopo decisione Gran Bretagna su Spagna

Valeria Panigada 27 luglio 2020 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Profondo rosso per il settore dei trasporti e dei viaggi sulle Borse europee. Lo STOXX Europe 600 Travel & Leisure, l'indice europeo che raccoglie i maggori titoli del comparto viaggi, è il peggiore oggi con un calo di oltre il 3%. Tra i singoli titoli, TUI sprofonda con un -13%, mostrando la peggiore performance dell'intero STOXX 600. Male anche le compagnie aeree, con Ryanair che cede oltre il 6%, EasyJet che sprofonda di quasi l'11%, Air France-Klm in calo del 4% e Lufthansa giù del 6%.A pesare sul comparto la decisione inattesa della Gran Bretagna di instaurare una quarantena forzata a tutti i viaggiatori provenienti dalla Spagna, dopo un aumento dei casi di coronavirus nel paese iberico. Il governo inglese non ha escluso di prendere misure simili anche nei confronti di Francia e Germania se ci dovesse essere un aumento del numero di casi osservati in questi paesi.In scia a questa decisione, TUI avrebbe annunciato la sospensione di tutti i viaggi verso la Spagna, Canarie comprese, a partire da domenica. Mentre Ryanair, che ha registrato una perdita trimestrale, non sa se riuscirà a chiudere l'esercizio 2020-2021 con un utile annuo. "Una seconda ondata di pandemia Covid in Europa a fine autunno è la nostra più grande preoccupazione al momento", ha detto l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary.