Titoli settori viaggi e turismo in deciso rialzo dopo fallimento di Thomas Cook

Valeria Panigada 23 settembre 2019 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo dei titoli delle compagnie aeree e delle agenzie di viaggio sui listini europei, dopo il fallimento del tour operator inglese Thomas Cook. Lo Stoxx 600 Travel & Leisure Index è tra i pochi indici settoriali che sale in una seduta intonata alla prudenza in Europa. In particolare, a guidare i rialzi è la tedesca Tui Travel, principale rivale di Thomas Cook, che a Francoforte mostra un balzo in avanti di oltre 6 punti percentuali. Bene anche EasyJet con un +4% a Londra. Positive, anche se a un ritmo più moderato, Ryanair che segna un +1,31% e Air France-Klm che sale dello 0,75%.